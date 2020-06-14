Bakan Gül'den Başak Demirtaş paylaşımı

Bakan Gül'ün açıklaması şu şekilde;

"Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır."