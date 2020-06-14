14 Haziran 2020 Pazar 14:53:00 - Güncelleme:14 Haziran 2020 Pazar 14:53:00
Bakan Gül'den Başak Demirtaş paylaşımı
Son dakika haberi: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medya paylaşımını kınadı.
Bakan Gül'ün açıklaması şu şekilde;
"Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır."
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