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Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı
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12 Nisan 2024 Cuma 11:40:00 - Güncelleme:12 Nisan 2024 Cuma 11:40:00

Bakan Göktaş'tan Niğdeli şehit Aslan'ın baba ocağı için tadilat talimatı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın Niğde'deki baba ocağının tadilatını gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağının fiziki durumuna yönelik sosyal medyadaki paylaşımların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine şehidin evinin tadilatının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı.

Ayrıca şehidin ailesinin, uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacağı öğrenildi.

Etiketler : aile ve sosyal hizmetler bakanlığı şehit piyade uzman çavuş hikmet aslan baba ocağı tadilat
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