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05 Ocak 2024 Cuma 13:38:00 - Güncelleme:05 Ocak 2024 Cuma 13:38:00

Bakan Göktaş'tan il müdürlerine "Sahada olun" uyarısı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.

Bakanlığın yıllık faaliyetlerinin ele alındığı "İl Müdürleri Değerlendirme Toplantısı", Göktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre, toplantıda Bakan Göktaş, il müdürlerine uyarılarda bulundu.

Etkin ve daimi bir sosyal hizmetin mesai kavramından uzak olduğunu vurgulayan Göktaş, "Bizim mesaimiz sadece günü tamamlayıp bitirdiğimiz bir işi değil devletimizin milletimiz karşısında temsiliyetini de içeren bir iş." görüşünü paylaştı.

Sosyal hizmetler sayesinde millet ile devlet arasındaki ilişkinin güçlendiğine işaret eden Göktaş, "Hepimiz, bu sorumluluk bilinciyle hareket etmek zorundayız. Bu, bizim vicdani, bir o kadar da tarihi sorumluluğumuz. Bu bakanlık, kul hakkının olduğu bir bakanlık. Bu bakanlıkta yaptığımız her davranışın bir sonucu, her hatanın bir vebali var. İşimizin insan hayatına dokunan bir iş olduğunu unutmadan çalışmamız, bu nedenle oldukça kıymetli ve hayatidir." değerlendirmesini yaptı.

"ŞEHRİNİZDEKİ VATANDAŞLARIMIZIN BİR DERDİ OLDUĞUNDA DERMAN OLARAK AKLINA İLK SİZ GELMELİSİNİZ"

Göktaş, il müdürlerinin hizmet makamında olmanın bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini belirterek, "Şehrinizdeki vatandaşlarımızın bir derdi olduğunda derman olarak aklına ilk siz gelmelisiniz. Kurumlarımızdaki tüm vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde sizin de katkınız olmalı." ifadelerini kullandı.

İl müdürlerine Bakanlığa bağlı illerdeki tüm kuruluşları düzenli ziyaret etmeleri talimatını veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Masa başında olan il müdürleri değil sahada olan il müdürleri istiyorum. Zaman zaman bu tarz şeyler duyuyorum, bu beni rahatsız ediyor. Aksi durumda davrananların hepsi karşısında beni bulur. Bu anlamda il müdürlerimizden proaktif ve dinamik bir yaklaşım bekliyorum."

En ufak ihmalin bazen insanların hayatına mal olabildiğini belirten Göktaş, il müdürlerine en küçük bir iddianın dahi üzerine düşmeleri ve ivedilikle hareket etmeleri talimatını verdi.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş il müdürleri sosyal hizmet
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