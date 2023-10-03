Bakan Göktaş'tan Fransa'nın "başörtüsü yasağı" kararına tepki

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kadınlara yönelik kabul edilemez bir hak ve özgürlük ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin başörtüsü kararına tepki gösterdi.

Bakan Göktaş, paylaşımında, "Fransa'nın başörtülü sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılımını yasaklaması kadınlara yönelik kabul edilemez bir hak ve özgürlük ihlalidir. Temel insan haklarından biri olan din ve vicdan özgürlüğünün herkes için aynı şekilde geçerli olduğu bir dünya adına mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.