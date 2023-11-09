Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kasım ayına ilişkin toplam 3,2 milyar lira yaşlı ve engelli aylığını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını bildirdi.
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, toplam yaklaşık 1,8 milyar lira yaşlı aylığı, yaklaşık 1,4 milyar lira da engelli aylığı ödemesi yaptıklarını belirtti.
Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini bildiren Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda kasım ayına ilişkin 3,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık." ifadelerini kullandı.
- Borsa İstanbul Grubu Dış Eğitim Programları devam ediyor
- Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri Samgaz'ı ziyaret etti
- İsrail Gazze'deki hastaneleri bombaladı... 18'i hizmet dışı kaldı
- 8 bin doktor açıktan atamayla kamuya döndü
- Türkiye'den AB'nin skandal raporuna sert tepki
- Bakan Göktaş: Yaşlı ve engelli aylıkları yatırıldı