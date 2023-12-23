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Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi
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23 Aralık 2023 Cumartesi 16:46:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 16:46:00

Bakan Göktaş, şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesi talimatı verdi

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terörist saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın babaevini yeniden inşa edecek.

Irak'ın kuzeyinde dün bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat'taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, şehidin evinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmalara başladı.

Şehidin baba evinin yapımına yönelik süreçlerin en kısa sürede tamamlanacağı öğrenildi.

Etiketler : Yasin Karacan Terör saldırı şehidi Babaevinin inşası BAKAN GÖKTAŞ
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