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Bakan Göktaş: Kamuda çalışan engelli sayısını 68 bine ulaştırdık
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03 Aralık 2023 Pazar 17:08:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 17:08:00

Bakan Göktaş: Kamuda çalışan engelli sayısını 68 bine ulaştırdık

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2012'de dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık. Bu sayede engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam oranını artırdık. 2002'de kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi (EYAF EXPO 2023) sürüyor.

Zirve kapsamındaki etkinlikte Göktaş, trafik kazasında şehit olan yakın koruma ekibinde görevli polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Bakanlığın temel görevinin hiçbir ayrım yapmadan, tüm vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine uygun sosyal politikalar geliştirmek, hizmetleri bu sosyal politikalar temelinde düzenlemek olduğunu söyleyen Göktaş, tüm vatandaşlar için eşit fırsat sunmayı hedeflediklerini, engelli ve yaşlı vatandaşlara ise daha özenli ve hassas yaklaştıklarını ifade etti.

Bakan Göktaş, herhangi bir engelle mücadele eden bireylerin bağımsız hareket etmelerini desteklediklerini, toplumsal hayata katılımlarını teşvik ettiklerini kaydederek, şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun yüzde 5'ini, Türkiye genelinin ise yüzde 7'sini kapsayan engelli bireylere verdiğimiz hizmetlerin görünürlüğünü artırmak da öncelikli hedeflerimiz arasında. Bunun için öncelikle 2005 yılında düzenlediğimiz Engelli Kanunu'yla engelli bireylerin haklarını korumaya aldık. Dünyada 'Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkelerden biri olduğumuzu gururla söylemek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın 2020 yılını 'Erişilebilirlik Yılı' ilan etmesiyle çalışmalarını hızlandırdığımız '2030 Engelsiz Vizyonu Belgesi'ni 2021 yılında kamuoyuyla paylaştık. Bu belgeyle engellilik alanındaki çalışmalarımızı ulusal politikalarımızın ayrılmaz bir parçası haline getirdik."

Nisanda yaptıkları "2. Otizm Eylem Planı" ile merkezi ve yerel düzeyde hizmet sunumunu iyileştirip engelleri kaldırmayı hedeflediklerini dile getiren Göktaş, bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlar için aile odaklı hizmet programları yürüttüklerini, evde bakım yardımı, geçici misafir bakımı ve gündüzlü bakım gibi hizmet modelleriyle engelli bireylerin ve ailelerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Bakan Göktaş, değişen ve dönüşen dünyada engelli bireylerin ihtiyaçlarını kapsayacak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini, tüm hizmetleri dijital platformlarda da sunmaya başladıklarını vurguladı.

Valilikler bünyesinde kurdukları "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları"nın çalışmalarına devam ettiğini aktaran Göktaş, engelsiz şehirler inşa etmek için kamu kurumlarıyla belediyelerde mimar ve mühendislere yönelik eğitimler düzenlediklerini anlattı.

ENGELLİLERE ÜCRETSİZ SEYAHAT İMKANI

Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızla refakatçileri için şehir içi toplu taşıma, şehirler arası demir ve deniz yollarında ücretsiz seyahat imkanı tanıyoruz. 2012 yılında, dünyada bir ilki gerçekleştirdik ve KPSS'yi dijital ortama taşıdık. Bu sayede, engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam oranını artırdık. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayısı yaklaşık 5 binken bugün bu sayıyı 68 bine ulaştırdık" diye konuştu.

Zirvenin son gününde TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile İstanbul Valisi Davut Gül de etkinliğe katılarak, stantları gezdi.

"Kim Milyoner Olmak İster?" isimli yarışma programında 1 milyon liralık soruyu açtıran engelli Rabia Birsen Güvercin de konuşma yaptı.

Etiketler : Engelli istihdamı Dijital Kamu Sınavı Bakan Göktaş
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