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20 Haziran 2023 Salı 12:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 12:00:00

Bakan Göktaş: Kadın konukevlerinden hizmet alan 832 kadının iş imkanına kavuşmasını sağladık

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen yıldan bu yana kadın konukevlerinden hizmet alan 3 bin 329 kadının meslek edindirme kurslarından yararlandığını, kurslara katılan 832 kadının iş imkanına kavuşturulduğunu bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı kadın konukevlerinden hizmet alan kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmeleri için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

"2022 yılından bu yana kadın konukevlerinden hizmet alan 3 bin 329 kadın, meslek edindirme kurslarından yararlandı. Kurslara katılan 832 kadının iş imkanına kavuşmasını sağladık" bilgisini veren Göktaş, kadınların statüsünün güçlendirilmesi için eğitimden iş imkanlarına, hukuk ve sağlık desteklerine kadar birçok başlıkta çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Kadın konukevlerinde sunulan hizmetlerin amacının, şiddete maruz kalan kadınların yaşadıkları travmanın olumsuz etkilerini azaltmak ve güçlenmelerini sağlamak olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Kadınların ekonomik olarak kendilerine yeterli hale gelmelerini ve güvenli bir ortamda yaşamlarını destekleyecek mekanizmalar oluşturmayı önemsiyoruz. Bu kapsamda halk eğitim merkezleri işbirliğinde kadınların, konukevlerinden hizmet aldıkları süre içerisinde, sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, iş ve meslek edinmeleri ile istihdamlarını desteklemek amacıyla takı tasarımı, el örgüsü bebek yapımı kursu, dekoratif ev aksesuarları hazırlama kursu, küçük süs eşyaları üretimi, kuaförlük, tekstil, pastacılık gibi alanlarda kurslar açıyoruz."

Kadın konukevinden hizmet alan kadınlar için İŞKUR İş Kulübü Eğitimleri düzenlediklerini belirten Göktaş, "2020 yılından bu yana 3 bin 878 kadın eğitim aldı. Ayrıca, finansal okuryazarlık ile ebeveyn ve bilgi güvenliği eğitimlerine 2020 yılından bu yana 235 meslek elemanı ile hizmet alan 5 bin 985 kadın katıldı." ifadelerini kullandı.

Kadın konukevlerinde kalan kadınlara ücretsiz kreş ve çocuk kulübü desteği ile tıbbi ve psikolojik destek de verildiğine dikkati çeken Göktaş, kadınların beraberindeki çocuklarının desteklenmesi amacıyla psikososyal destek rehberi de hazırladıklarını belirtti.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş kadın konukevi iş imkanı
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