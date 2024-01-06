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06 Ocak 2024 Cumartesi 17:05:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 17:05:00

Bakan Göktaş: Gelecek nesillerimiz için güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'İnşallah gelecek nesillerimiz için de güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz. Onların (şehitlerin) aziz hatırasına sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz.' dedi.

Bakan Göktaş, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. Etap Oteller Bölgesi'nde yapılan kardan şehit heykellerinin açılışında, kahraman şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Hem bugün hem de gelecek nesiller için bu mirası aktarmaya devam edeceklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"Vatan uğruna hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi anıyoruz ve anmaya da devam edeceğiz. Onlar için neler yapsak azdır. Şehit ve gazilerden sorumlu Bakanlık olarak onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı dönümü bizler için çok anlamlı. Bu vesileyle karlı soğuk günde canlarını ülkemiz ve vatanımız için feda eden bütün şehitlerimizi minnet ve rahmetle anıyoruz. İnşallah gelecek nesillerimiz için de güzel bir miras bırakmaya devam edeceğiz. Onların (şehitlerin) aziz hatırasına sahip çıkacağız ve çıkmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, katılımcılarla kurdele keserek heykellerin açılışını yaptı, ardından heykellere karanfil bıraktı.

Açılışta, Türk Hava Kurumu görevlileri paramotorlarla Türk bayrağı ve Atatürk posterini açarak gösteri uçuşu yaptı.

Etiketler : Mahinur Özdemir Göktaş Şehitlerin Hatırası miras bırakmak
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