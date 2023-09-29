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29 Eylül 2023 Cuma 15:45:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 15:45:00

Bakan Göktaş: Eğitime ve gençlere yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitime ve gençlere yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti. Ardından Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şubesini ziyaret eden Göktaş, şube başkanı İsmail Kumartaşlı ile bir süre görüştü.

Daha sonra Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binası temel atma törenine katılan Göktaş, Afyonkarahisar'ın tarihi boyunca birçok anlamda medeniyetlerin kavşak noktası olduğunu belirtti.

Afyonkarahisar'ın ticaret yolunun da kesiştiği bir şehir olduğunu dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda pek çok alimin yolu da Afyonkarahisar'dan geçmiştir. Bugün bu misyon üniversitede devam ediyor. Eğitime ve gençlerimize yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Bugün burada çok kıymetli bir tesisin temellerini atmak üzere bir aradayız. Bakanlığa da çok kıymetli katkılar sunan, geçtiğimiz ay Emirdağ ilçesinde Çocuk Evi Sitesi'ne de desteği olan Özcan ve Başak Halaç ile tekrar bir ay sonra bir araya geldiğimiz için çok mutluyum. İnşallah kısa sürede tamamlanıp hizmete girecek bu bina, öğrencilere ve hocalara modern ve verimli bir eğitim ortamı sunacaktır. Yapımına destek olan herkese teşekkür ederim."

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş da temeli atılacak İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binasının, hayırsever iş insanları Özcan Halaç ve Zeynep Başak Halaç tarafından yaptırılacağını, toplam 9 bin 234 metrekarelik kapalı alana sahip olacağını kaydetti.

Kısa sürede tamamlanması planlanan binanın zemin üzeri 2 kat olarak inşa edileceği bilgisini veren Karakaş, "Bina bünyesinde 2 amfi, 21 derslik, 235 kişilik konferans salonu, 2 seminer salonu, 2 çalışma atölyesi, kütüphane ve okuma salonu, bilgisayar salonu, idari ve öğretim üyesi odaları yer alacaktır. Ayrıca 815 metrekareden oluşan bir kantin binası da projeye dahildir." dedi.

Hayırsever iş insanı Fazlı Halaç ve Vali Kübra Güran Yiğitbaşı da törende birer konuşma yaptı.

Açılışa, Göktaş'ın yanı sıra, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Ali Özkaya ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İYİ Parti Milletvekili Hakan Şeref Olgun, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Halaç Ailesi Eğitim Binasının temeli atıldı.

Etiketler : eğitim genç yatırım mahinur özdemir göktaş
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