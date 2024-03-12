VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Haiti Başbakanı Ariel Henry, görevinden istifa etti
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine hava saldırısı düzenledi
"16 milyon için çalışıyorlar!"
İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı, ölü ve yaralılar var
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
12 Mart 2024 Salı 07:15:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 07:15:00

Bakan Göktaş: Çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik

Kaynak: AA

ABONE OL

Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik ve düzenlemeler yaptık. Şiddete sıfır tolerans politikasıyla, insan haklarının korunmasına sıkı sıkıya dayalı bir anlayışla girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 68. Oturumu kapsamında geldiği BM Genel Merkezi'nde, Türkiye'nin de üyesi olduğu Kadın ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Dostlar Grubunun AB öncülüğünde düzenlenen "kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yatırım yapmak" konulu yan etkinliğe de katıldı.

Filistin'deki çatışmanın ortasında bulunan kadın ve kız çocuklarına değinmeden, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konusunun konuşulamayacağını vurgulayan Bakan Göktaş, "Tüm tarafları ateşkes çağrısına derhal uymaya ve Gazze'ye engelsiz, devamla ve süratle insani yardım sağlamaya davet ediyorum. Bu bağlamda, silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki etkisinin ele alınmasında önemli bir dönüm noktası olan BM Güvenlik Konseyi'nin 1325 sayılı kararını hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Türkiye olarak kadınların her alandaki varlığını ve aktif katılımını önemseyip güçlü bir şekilde desteklediklerini dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok sayıda yasal ve idari reformu hayata geçirdik ve düzenlemeler yaptık. Şiddete sıfır tolerans politikasıyla, insan haklarının korunmasına sıkı sıkıya dayalı bir anlayışla girişimlerimizi gerçekleştiriyoruz. 2007 yılından bu yana ulusal eylem planları aracılığıyla şiddetle mücadelede yol haritamızı belirliyoruz. Toplumsal farkındalığın artırılmasının, şiddeti önlemede en önemli adımlardan biri olduğuna derinden inanıyoruz."

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağduru kadınlara ve beraberindeki çocuklara kadın sığınma evleri aracılığıyla hizmet verdiklerini belirten Göktaş, "Kadın sığınma evlerinde daha etkin hizmet verebilmek için risk ve ihtiyaçlara göre uzmanlaşma çalışmaları yürütüyoruz. Ülkemizin her ilinde kurduğumuz Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri ile 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz" dedi.

Göktaş, konuşmasını "Şiddetle mücadelede kapsayıcı stratejiler ve programlar yoluyla kadınların güçlendirilmesinin önemini" vurgulayarak tamamladı.

Öte yandan Bakan Göktaş, toplantının ardından Cezayir Ulusal Dayanışma, Aile ve Kadının Statüsü Bakanı Kaoutar Krikou ile bir araya geldi.

Etiketler : mahinur özdemir göktaş birleşmiş milletler reform
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Sosyal medya linçlerine karşıyım

Sosyal medya linçlerine karşıyım
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı

Taş Kağıt Makas'a 8 Mart ayarı… Kanal D, tepkilere duyarsız kalmadı
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX