Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Meclis Tören Salonu'nda "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temasıyla düzenlenen "Çocuk Zirvesi"nin açılışında konuştu.

Zirvenin ilk kez düzenlendiğini, çocukların en büyük zenginlik ve geleceğin mimarları olduğunu belirten Göktaş, "Bu ülke kıymetli evlatlarımızın azmi, çalışkanlığı ve başarılarıyla ebediyete kadar var olacaktır. İstiklal Marşımız gök kubbede her daim yükselecek, ay-yıldızlı bayrağımız dünyanın dört bir yanında dalgalanacaktır." dedi.

Çocukları korumanın ülkenin değerlerini korumak ve insanlığı yüceltmek demek olduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Şuna yürekten inanıyoruz ki dünyada her türlü iyilik çocuklarla çoğalır, gençlerle büyür, yetişkinlerle yücelir. Bu anlamda bütün dünyada iyiliği hakim kılmak için çocuklarımızla güçlü bağlar kurmak, onları sevgi ve şefkatle büyütmek en asli vazifemizdir. Onların sağlıklı ve güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak, güçlü bireyler olarak geleceğe hazırlamak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu eksiksiz bir şekilde yerine getirmek demek Türkiye'nin her alanda üstünlük elde etmesi, dünyanın geleceğinde söz sahibi olması demektir. İşte bu inançla, duygularını ifade eden, düşünen ve sorgulayan çocukların yetişmesi için çalışıyoruz."

"ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI İLKESİ ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"



Bakan Göktaş, keşfeden, hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yürüyen ve sorumluluk alan çocuklar için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Bakanlık olarak, çocuklara parlak bir gelecek sunmak için çocuğun üstün yararı ilkesi çerçevesinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, aile birliğini ve bütünlüğünü koruyan politikalarla her bir çocuğa sağlıklı, güvenli ve refah içinde yaşayacakları bir hayat sunmaya gayret ettiklerini, bu kapsamda Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile çocukları ailelerinin yanında ve sosyal çevrelerinden koparmadan takip ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Gönül Elçileri Projesiyle son 20 yılda koruyucu aile yanında kalan çocuk sayısının 20 kat artarak 10 binin üzerine çıktığını bildiren Göktaş, evlat edindirme hizmetiyle bugüne kadar 20 bin çocuğun sıcak bir aile ortamına kavuşmalarını sağladıklarını ifade etti.

Göktaş, kuruluş bakım hizmetlerinde devrim niteliğinde bir dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirterek, bugün 14 bin 509 çocuğun 1185 çocuk evi, 115 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde aile ortamında büyümelerini sağladıklarını kaydetti.

Sosyal, sportif ve sanatsal faaliyetlere erişimi artırarak çocukların kişisel gelişimine destek olduklarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda akademik hedeflerine ulaşmaları için yardımcı olduklarını aktaran Göktaş, kariyer gelişimi, iş ve meslek danışmanlığı eğitimleriyle her birinin hayata daha güçlü bir şekilde adım atmalarını sağladıklarını dile getirdi.

"BİZLER ÇOCUKLARA NE VERİRSEK, GELECEK ODUR"



Bakan Göktaş, 81 ilde 46 bini aşkın üyesiyle Çocuk Hakları Komitelerinin, çocuk haklarına yönelik yürüttükleri çalışmalarda gençlerin aktif bir şekilde görev almalarına destek olduğunu söyledi.

Göktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler çocuklara ne verirsek, gelecek odur. Sevgi verirsek, gelecek sevgidir. Güven verirsek, gelecek güvendir. Çocuk, onun ihtiyaçlarına duyarlı, onu önemseyen bir ortamda büyüdüğü zaman potansiyelini açığa çıkarabilir. Sevgili çocuklar, kıymetli gençler, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Milletin bağrında temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak' der. Bu söz, Türkiye Cumhuriyeti'nin asıl sahiplerinin çocuklar olduğunun başka bir ifadesidir. Yarının karar vericileri sizlersiniz. Umutlu yarınlarımızı bugünden şekillendiren sizlersiniz. Tıpkı bugün olduğu gibi hep birlikte paylaştığımız sevinci ve gururu her daim yaşatacak olan sizlersiniz."

Bakan Göktaş, tüm çocuklara, Gazi Meclisin 104 yıl önce milletin bağımsızlığı için üstün fedakarlıklar gösterdiğini ve 23 Nisan ruhunu hiçbir zaman unutmamaları çağrısında bulundu.

"Çocuklarımızın barış ve huzur dolu, güvenli bir dünyada yaşamaları en tabii haklarıdır"

Çocuk Zirvesi'nde, odağında çocuk olan birçok konunun konuşulacağını belirten Göktaş, çocuk refahı, iletişim, medya, savaş ve göç gibi konuları çocuk perspektifinde akademisyenler ve gençlerle değerlendireceklerini ifade etti.

Zirve kapsamında çocuk haklarının konuşulacağını vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın barış ve huzur dolu, güvenli bir dünyada yaşamaları en tabii haklarıdır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi, çocukların çatışma durumlarından korunması, sağlık, eğitim ve barınma gibi temel haklardan yoksun bırakılmamasını özellikle vurgular. Fakat ne yazık ki bugün savaş ve çatışma bölgelerinde çocuklar en temel haklarından mahrum kalıyor. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında en temel ihtiyaçlarından mahrum olan çocukların geleceğinden endişe duyuyoruz. Hiç kimse, hiçbir kurum, hiçbir vicdan buna sessiz kalmamalıdır. Biz Türkiye olarak, çocukların bu tabii hakkını her platformda büyük bir kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz. Çocuklar savaşların, krizlerin neden olduğu acıların suskun tanıkları haline gelmemelidir. Hiçbir çocuk yaşadığı coğrafyalardaki krizlerin, savaşların, çatışmaların sorumlusu değildir ve olmamalıdır. Bu nedenle barış hepimizin ortak dileğidir."

Bakan Göktaş, zirveye ilişkin, "Oluşturduğumuz bu platformu, çocuklarımızın geleceği için daha iyi politikalar geliştirmek adına çok kıymetli buluyorum. Bundan sonra da birlikte hareket ederek çocuklarımıza daha güvenli, sağlıklı ve mutlu bir gelecek inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zirvenin açılışında, Karabük'te Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evleri sitesinde kalan çocuklar müzik dinletisi sundu.

Programda, Bakan Göktaş, Kurtulmuş'a devlet korumasında yetişen çocukların yaptığı bir tabloyu hediye etti. Çocuk Zirvesi'nin açılışının ardından, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar moderatörlüğünde, "İnsani Krizlerden Etkilenen Çocuklar" başlıklı panel düzenlendi. Paneli Bakan Göktaş da dinledi.

"ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"



Zirvede, "İnsani krizlerden etkilenen çocuklar oturumu"sona ermesinin ardından konuşmacılara teşekkür eden Bakan Göktaş, önemli bir panelin düzenlendiğini; insani krizlerden en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğunu vurguladı.

6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Göktaş, şunları paylaştı:

"6 Şubat depremini geçirdik. Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütün çalışanları alanda. Psikososyal desteği gece gündüz demeden alanda vermeye devam ediyoruz. Diğer yandan bakım ihtiyacı olan her türlü çocuğumuzun yanındayız. Göçmek zorunda kalan çocuklarımızın da yanındayız. Şu anda sağlık sebebiyle Türkiye'de bulunan çocuklarımızın da yanındayız. Sağlık Bakanlığımızın süreci devam ediyor. Bizler de psikososyal destek açısından çocuklarımızın yanındayız."

Bakan Göktaş, panelistlere günün anısına plaket verdi.