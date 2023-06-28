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Bakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu
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28 Haziran 2023 Çarşamba 22:03:00 - Güncelleme:28 Haziran 2023 Çarşamba 22:03:00

Bakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'i telefonla arayarak yeni görevinden dolayı tebrik etti.

Etiketler : hakan fidan yunanistan Yorgo Gerapetritis
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