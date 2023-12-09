Bakan Fidan'dan yoğun 'Gazze' diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından Kanada'ya geçti.

Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde Ottava'yı ziyaret ediyor.

Temas Grubu'nun Kanada Başbakanı Trudeau (TURÜDO) ve Dışişleri Bakanı Joly'le iki ayrı toplantı yapması planlanıyor.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İİT ve Arap Birliği adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Kanada'da temaslarda bulunduğu" ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'daki temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi. Heyette, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yer aldı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyelerini kabul etti.