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09 Aralık 2023 Cumartesi 19:48:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 19:48:00

Bakan Fidan'dan yoğun 'Gazze' diplomasisi

Kaynak: AA

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ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması" için Kanada'da görüşmeler gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temaslarının ardından Kanada'ya geçti.

Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Temas Grubu'nun, Gazze'deki savaşın bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasına dönük çalışmaları çerçevesinde Ottava'yı ziyaret ediyor.

Temas Grubu'nun Kanada Başbakanı Trudeau (TURÜDO) ve Dışişleri Bakanı Joly'le iki ayrı toplantı yapması planlanıyor.

KANADA TEMASLARI

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, "Gazze'deki savaşın durdurulması, kalıcı barışın sağlanması için İİT ve Arap Birliği adına uluslararası girişimlerde bulunan Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Kanada'da temaslarda bulunduğu" ifade edildi.

İİT VE ARAP BİRLİĞİ TEMAS GRUBU ÜYELERİ KANADA DIŞİŞLERİ BAKANI MELANİE JOLY İLE BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'daki temasları kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyeleriyle birlikte Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile bir araya geldi. Heyette, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da yer aldı.

KANADA BAŞBAKANI JUSTİN TRUDEAU, İİT VE ARAP BİRLİĞİ TEMAS GRUBU ÜYELERİNİ KABUL ETTİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada'da temaslarını sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile beraberindeki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu üyelerini kabul etti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kalıcı barış kanada
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