Bakan Fidan'dan yoğun diplomasi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile telefonda görüştü. Fidan, daha sonra Avrupa Birliği Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ele alındı.
AB KOMİSYONU ÜYESİ VARHELYİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile yaptığı telefon görüşmesinde, AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin kabul edilen kararların sonuçlarını değerlendirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Varhelyi ile telefonda görüştü.
Görüşmede, 17-18 Nisan'da Brüksel'de düzenlenen AB Devlet ve Hükümet Başkanları Özel Zirvesi'nde Türkiye'ye ilişkin kabul edilen kararların sonuçları ele alındı.
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