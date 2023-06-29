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29 Haziran 2023 Perşembe 19:00:00 - Güncelleme:29 Haziran 2023 Perşembe 19:00:00

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi... Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.

Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan Filistin
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