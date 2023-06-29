Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi... Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.
Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.
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