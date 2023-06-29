Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi... Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan'dan telefon diplomasisi... Macar ve Filistinli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Pezer Szijjarto ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile telefonda ayrı ayrı görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Macar mevkidaşı ile NATO genişlemesi konusunu ele aldı.

Fidan, Maliki ile de Kurban Bayramı vesilesiyle görüştü.