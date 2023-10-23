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23 Ekim 2023 Pazartesi 22:39:00 - Güncelleme:23 Ekim 2023 Pazartesi 22:39:00

Bakan Fidan'dan Tahran'da yoğun diplomasi trafiği

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısına katılmak üzere gittiği İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Ermeni mevkidaşı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, İran'da Cumhurbaşkanı Reisi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3+3 formatındaki "Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu"nun ikinci toplantısı için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Fidan'ın, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir araya geldiğini bildirdi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Tahran'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

ERMENİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MİRZOYAN İLE GÖRÜŞME

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Tahran'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 3+3 formatındaki "Güney Kafkasya'da Kalıcı Barış ve İstikrarın Tesisine Yönelik Bölgesel İşbirliği Platformu"nun ikinci toplantısı için İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Fidan'ın Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile görüştüğünü bildirdi.

Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Tahran'da Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile görüştü." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : bakan fidan iran diplomasi dışişleri bakanlığı
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