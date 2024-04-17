Bakan Fidan'dan Orta Doğu için mesaj: Kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımalarını istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Ortak Basın Toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları:

Kısa ve orta vadedeki hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşacağız. Ticaret ve ekonomik ortaklık bilindiği gibi geçtiğimiz Şubat ayında TBMM'de onaylanmıştı.

Görüşmelerimizde askeri ve savunma sanayi alanındaki işbirliklerimizi de ele aldık.

İsrail'in Gazze'de işlediği suçların tırmanma ve yayımla ihtimaline karşı daha önce de uyarıları yapmıştık. Bölge dışı güçlerin de Orta Doğu'da gelişmelere soğuk kanlı davranmaları gerekmektedir.

13 Nisan'da yaşananlar bizim için çok önemli dersler ortaya koydu.

Tüm tarafların yapıcı tutum sergilemesinde büyük fayda görüyoruz. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için var gücümüzle çalışacağız.

Biz bölge ülkeleri olarak üçüncü tarafların kendi çatışmalarını bu coğrafyaya taşımasını istemiyoruz. Tek mağdur olan Gazze halkıdır. Nihai amacımız adil ve kalıcı barışın sağlanmasıdır.

Türkiye ile Katar arasında özellikle Filistin meselesindeki var olan krizle ilgili büyük bir koordinasyon ilerliyor. Özellikle kıymetli mevkidaşımla sürekli bir iletişim halindeyiz. Türkiye ve Katar, Hamas ile sağlıklı ilişkisi olan ülkelerden. Biz ateşkes için var gücümüzle çalışıyoruz. Ateşkesle ilgili süreçte Katar önemli bir rol oynuyor.

Netahyahu'nun iktidarda kalabilmek için bölgemizi bir savaşa sürüklemeye çalıştığı aşikardır.

Sayın Haniye'ye taziyelerimizi ilettik. Görüşmemizde ateşkes müzakerelerini ele aldık, gelinen noktayı konuştuk. Türkiye iki devletli çözüm için yoğun çaba sarfediyor. Ortaya çıkacak bir fayda varsa biz böyle görüyoruz. Bunu yaparken Batı'dan bu fikri destekleyen bazı ülkelerin Hamas'a karşı fikir ayrılıkları görüyoruz. Bu tür algıların giderilmesi için nasıl bir görüşleri var onları ele aldık.