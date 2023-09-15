Bakan Fidan'dan net mesaj: Türkiye dahil olmadan mümkün değil
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Fidan, 'Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir.' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Dünya Türk İş Konseyi'ne katılarak konuşma yaptı.
Dışişleri Bakanı Fidan, "Bölgemizde Türkiye'nin dahil olmadığı enerji ve ulaştırma koridorlarının etkin ve sürdürülebilir olması mümkün değildir." dedi.
Bakan Fidan, "Orta Doğu'da refah ve istikrar için büyük önem arz eden Kalkınma Yolu Projesi'nde birkaç ay içerisinde uygulama safhasına geçmeyi ümit ediyoruz" diye konuştu.
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