"Gazze'ye yardımların engellenmesi kabul edilmemeli"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin, İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli

Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte