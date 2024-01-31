VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İBB Başkan Adayı Kurum'dan 'Yarısı büyükşehirden' projesi
Bakan Şimşek "tüm zamanların en iyisi" diyerek duyurdu: Hedef 100 milyar dolar
"Gazze'ye yardımların engellenmesi kabul edilmemeli"
Terör örgütü PKK çocuk kaçırdı
AK Partili Dağ'dan ücretsiz ulaşım müjdesi
İşgalci İsrail 27 bine yakın Filistinliyi katletti
31 Ocak 2024 Çarşamba 13:52:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 13:52:00

Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Yardımların engellenmesi kabul edilmemeli

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin, İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin, İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli

Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte

Etiketler : hakan fidan montrö dışişleri
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"

"Türkiye'nin Dubai'si Adana'dır"
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!

Aşk mı, kariyer mi? Bakın hangisini tercih etti!
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX