"Gazze'ye yardımların engellenmesi kabul edilmemeli"

Bakan Fidan'dan Gazze açıklaması: Yardımların engellenmesi kabul edilmemeli
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin, İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin, İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli
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