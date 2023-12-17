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17 Aralık 2023 Pazar 22:19:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 22:19:00

Bakan Fidan'dan Kuveyt Emîri Şeyh Nevvaf için taziye mesajı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Salim Abdullah el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Kuveytli mevkidaşı Sabah'la telefon görüşmesi yaptı.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın vefatından derin üzüntü duyduğunu belirten Bakan Fidan, mevkidaşı Sabah aracılığıyla Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Bakan Fidan, Kuveytli mevkidaşı aracılığıyla, Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a da devraldığı Emirlik görevinde başarılar diledi.

Fidan, Türkiye-Kuveyt arasındaki dostluk ve kardeşliğin her alanda daha da güçleneceğini vurguladı.

Etiketler : dışişleri bakanı Hakan Fidan Kuveyt dışişleri
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