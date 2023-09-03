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03 Eylül 2023 Pazar 16:39:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 16:39:00

Bakan Fidan'dan Kerkük açıklaması: Kaygıyla karşılıyoruz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan Kerkük'te yaşananlar hakkında konuşurken, "Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te, can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygı ile karşılamaktayız. Iraklı yetkililer ile gerekli görüşmeler yapıldı" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ortak sınır güvenliği, ticaret, terör ile mücadele, yüksek öğretim gibi pek çok konuda müzakere ettik. Görüşmelerimizi paylaştık. Terör ile mücadele konusunda da beklentilerimizi birbirimize aktardık

Suriye'den PKK'nın temizlenmesi için İran'ın da bizimle birlikte çalışması önemli, 4'lü formatta, Suriye ve Rusya'nın da katılımıyla konuları görüşüyoruz.

Türkmen soydaşlarımızın ana yurdu konumundaki Kerkük'te, can kaybıyla sonuçlanan gerginliklerin ortaya çıkmasını üzüntü ve büyük kaygı ile karşılamaktayız. Iraklı yetkililer ile gerekli görüşmeler yapıldı.

Kerkük'ün huzur ve istikrarı Irak'ın bütününün huzur ve istikrarına etki ediyor. Kerkük'ü barış içinde bir arada yaşama kültürünün sembolü olarak görüyoruz"

Etiketler : HAKAN FİDAN KERKÜK IRAK
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