Bakan Fidan'dan Gazze'deki Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama: Bin 149 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TBMM Genel Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığının 2024 yılı bütçesinde konuştu.

Açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye, Filistin konusunda iki temel konuda çaba sarf ediyor. Acil ateşkes ve kalıcı barış konusunda.

Bugüne kadar toplam 1149 kişinin Gazze'den tahliyesini gerçekleştirdik. Geride kalan vatandaşlarımızın ve aile bireylerinin tahliye işlemlerini sürdürüyor, güvenli şekilde ve en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedefliyoruz.

Avrupa Birliği, diğer aday ülkeler için attığı teşvik edici adımları Türkiye için maalesef atmamaktadır.

Birlik, ülkemizin üyelik sürecini canlandıracak somut adımlar atarsa, bunun her iki taraf için de yeni fırsatlar doğuracağına inanıyorum.

"AVRUPA'DA IRKÇILIK ÜRKÜTÜCÜ BİR BOYUTA ULAŞTI"

Öte yandan, nefret söylemi, ırkçılık, yabancı ve İslam düşmanlığı, tüm dünyada, özellikle de Avrupa ülkelerinde, ürkütücü bir boyuta ulaşmıştır. Uluslararası platformlarda bu tehditlerle mücadeleye dair girişimlere öncülük etmekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürüttüğümüz Türkiye eksenli bağımsız dış politika; ülkemizi uluslararası gündemi belirleyen, kritik coğrafyalarda tesir yaratan bir aktöre dönüştürmüştür.

"İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI İLE İLGİLİ SÜREÇTE NİHAİ KARAR MECLİS'TE"

Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO'nun faaliyetlerine katılmaya devam etmektedir. Halihazırda Kosova'daki NATO Görev Gücü komutanlığını üstlenmiş bulunmaktayız. Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Irak'taki NATO misyonlarında da aktif olarak yer almaktayız. İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü ile ilgili süreçte nihai kararı, Yüce Meclisimiz verecektir.

Bazı NATO ülkelerinin son yıllarda uyguladığı politikalara baktığımızda, Suriye'de PKK/YPG'ye verilen destek ve Türkiye'ye savunma sanayinde uygulanan yaptırımlar, bir çelişki oluşturmaktadır. Bu çelişkiyi, her platformda dile getirmekle kalmayıp, bunun jeo-stratejik risklerini ve NATO ülkelerinin güvenliğini zedelediğini de izah etmekteyiz.

PKK ve uzantısı olan terör örgütleriyle mücadele için 2 gün önce Iraklı üst düzey yöneticilerle toplantı yaptık.

TSK, NATO'nun faaliyetlerine katılmaya devam ediyor.

İran Cumhurbaşkanı Reisi yakın zamanda ülkemizi ziyaret edecek.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra oluşan barış fırsatından memnuniyet duyuyoruz.

Yıl sonu harcamamız 10.9 milyar olarak belirlendi.