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14 Kasım 2023 Salı 18:34:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 18:34:00

Bakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Genel Sekreterinin Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefonda görüştü.

Gazze'deki insanlık dramının ele alındığı görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yaşananların iki devletli çözümü hayata geçirmenin şart olduğunu herkese gösterdiğini vurguladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Filistin meselelerinin çözümünün, BM kararları ve kabul edilen uluslararası parametreler çerçevesinde mümkün olabileceğini hatırlatarak, "Acilen tam ateşkes sağlanmalı. Akabinde de kalıcı ve adil bir barışın tesisi için harekete geçilmeli" dedi.

Yaşanan insani trajedinin kabul edilemez olduğuna dikkati çeken Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Fidan, Özel Koordinatör Wennesland ile yaptığı görüşmede, İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takipçisi olacaklarını da vurguladı.

FİDAN, AVUSTRALYALI MEVKİDAŞI WONG İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong ile Gazze'deki son duruma ilişkin telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile telefon görüşmesi yaptı.

İki bakan görüşmede, Filistinli sivillere yönelik saldırıların arttığı ve gerilimin giderek tırmandığı Gazze'deki son duruma ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de bir an önce tam ateşkes sağlanmasının ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılmasının aciliyetini vurguladı.

Çatışmaların bölgeye yayılması riskine de değinen Fidan, İsrail'in Gazze'yi topyekun hedef almasının, hastane ve okulları bombalamasının uluslararası hukukun alenen ihlali anlamına geldiğine dikkati çekti.

Bakan Fidan, Wong'a Gazze'deki insanlık dramının son bulması için uluslararası toplumun İsrail'e doğru mesajları iletmesinin önemini de hatırlattı.

FİDAN, MISIRLI MEVKİDAŞI ŞUKRİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile telefonda konuştu.

Görüşmede, Riyad'da 11 Kasım'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Zirvesi'nde alınan kararların takibi için ne tür adımlar atılabileceği konusunda fikir teatisinde bulunuldu.

Fidan ve Şukri, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele aldı.

FİDAN, ÇİN ORTADOĞU SORUNU ÖZEL TEMSİLCİSİ CAY'I KABUL ETTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay Cün ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nda Çin Ortadoğu Sorunu Özel Temsilcisi Cay'i kabul etti.

Gazze'deki son gelişmeler ekseninde Filistin sorununun ele alındığı görüşmede, Fidan ve Cay, bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde de bulundu.

Etiketler : HAKAN FİDAN GÖRÜŞME BM
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