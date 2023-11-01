Bakan Fidan'dan Filistin diplomasisi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor.
Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde, Gazze'deki son durum ele alındı.
Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.
Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile devam etti.
Bakan Fidan görüşmelerinde, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın sağlanması yönünde atılabilecek adımları ele aldı.
- Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
- Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
- Türkiye, Gazze'deki hastaların nakli için desteğe hazır
- Bakan Bolat, Yalova'daki liman sahasında 80 kilogram esrar ele geçirildiğini bildirdi
- İstanbul'da PKK operasyonu! 11 örgüt üyesi yakalandı
- Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına dair kanunlar Resmi Gazete'de