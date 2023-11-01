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01 Kasım 2023 Çarşamba 21:34:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 21:34:00

Bakan Fidan'dan Filistin diplomasisi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Gazze'deki son gelişmeler değerlendirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili yürüttüğü diplomasi trafiğini hız kesmeden sürdürüyor.

Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüştü. İki bakanın görüşmesinde, Gazze'deki son durum ele alındı.

Bakan Fidan, bir an önce tam ateşkes ilan edilmesinin ve Gazze'ye acilen insani yardım ulaştırılmasının önemini vurguladı.

Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ile devam etti.

Bakan Fidan görüşmelerinde, Gazze'de acil ateşkes sağlanması ve kalıcı barışın sağlanması yönünde atılabilecek adımları ele aldı.

Etiketler : Hakan Fidan Yorgo Gerapetritis Gazze gelişmeleri yunanistan ürdün suudi arabistan
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