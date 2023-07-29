Bakan Fidan'dan, Danimarkalı mevkidaşına: Aşağılık eylemlere izin verilmesi kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan görüşmede, İfade özgürlüğü adı altında aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan görüşmede, Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçak saldırıları kınadı. İfade özgürlüğü adı altında aşağılık eylemlere izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, Avrupa'daki İslam karşıtlığının alarm verici seviyeye ulaştığını açıkladı.
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