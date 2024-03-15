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15 Mart 2024 Cuma 16:18:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 16:18:00

Bakan Fidan'dan Bakü'de yoğun diplomasi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Gürcistanlı mevkidaşı Darçiaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.

Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştüğü kaydedildi.

Etiketler : bakan fidan gürcistan azerbaycan bakü
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