Bakan Fidan'dan Bakü'de yoğun diplomasi
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Ilia Darçiaşvili ile ayrı ayrı görüştü.
Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Gürcistanlı mevkidaşı Darçiaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.
Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştüğü kaydedildi.
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