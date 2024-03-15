Bakan Fidan'dan Bakü'de yoğun diplomasi

Bakanlığın X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, Fidan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ve Gürcistanlı mevkidaşı Darçiaşvili ile bir araya geldiği belirtildi.

Başka bir paylaşımda da Fidan'ın, Bakü ziyareti kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ile görüştüğü kaydedildi.