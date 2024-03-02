Bakan Fidan'dan Antalya'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, 3. Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere yer verildi.

BAKAN FİDAN, BAHTİYAR SAİDOV İLE GÖRÜŞTÜ

Paylaşımda, Fidan'ın, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Sırbistan Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ivica Dacic, Malezya Yüksek Öğrenim Bakanı Zambri Abdülkadir ve Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya geldiği kaydedildi.

BAKAN FİDAN, CEENBEK KULUBAYEV İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN, IVİCA DACİC İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN, DATO' SERİ ZAMBRY ABDUL KADİR İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Malezya Dışişleri Bakanı Dato' Seri Zambry Abdul Kadir ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN, BUJAR OSMANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ile bir araya geldi.

BAKAN FİDAN, PEYA MUSHELENGA İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Namibya Cumhuriyeti'nin Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Peya Mushelenga ile bir araya geldi.