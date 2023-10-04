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04 Ekim 2023 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 14:49:00

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ankara'daki saldırıyla ilgili açıklama: İki teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Irak ve Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'ye ait yapıların Türkiye'nin meşru hedefleri olduğunu vurgularken "Üçüncü taraflara uzak durmaları tavsiyemiz" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'daki terör saldırısının faili iki teröristin Suriye'den geldiğini belirterek, "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir." dedi.

    Fidan, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

    Ankara'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin soruya yanıt veren Fidan, "İstihbarat ve güvenlik güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde iki teröristin Suriye'den geldikleri, burada (Suriye'de) eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur." ifadesini kullandı.

    Bakan Fidan, "Özellikle Irak ve Suriye'de PKK/YPG'ye ait bütün altyapı, üstyapı tesisleri, enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, silahlı kuvvetlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK/YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ankara'daki terör saldırısına cevabının "son derece net olacağını" vurgulayan Fidan, "(Teröristler) Böyle bir eylemi gerçekleştirdiklerine bir kez daha pişman olacaklar. Bunu şimdiden söyleyebilirim." dedi.

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