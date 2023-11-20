Bakan Fidan'dan AB çıkışı: Avrupa karar vermek zorunda

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda yaptığı açıklamada "Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." dedi.