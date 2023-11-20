Bakan Fidan'dan AB çıkışı: Avrupa karar vermek zorunda
Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda yaptığı açıklamada "Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda yaptığı açıklamada "Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." dedi.
- Bakan Fidan'dan AB çıkışı: Avrupa karar vermek zorunda
- Yılbaşından bu yana teröre ağır darbe: 2 bin terörist etkisiz hale getirildi
- Cesetler yığılıyor: Bebek katili İsrail ameliyathane katını vurdu!
- Ereğli'de fırtına felaketi: Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu ve AFAD Başkanı Memiş açıklamalarda bulunuyor
- Ereğli'de eğitime ara
- Şanlıurfa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı