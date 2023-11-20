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Bakan Fidan'dan AB çıkışı: Avrupa karar vermek zorunda
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20 Kasım 2023 Pazartesi 21:08:00 - Güncelleme:20 Kasım 2023 Pazartesi 21:08:00

Bakan Fidan'dan AB çıkışı: Avrupa karar vermek zorunda

Kaynak: İHA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda yaptığı açıklamada "Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği konusunda yaptığı açıklamada "Avrupa şuna karar vermek zorunda. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyle, Müslüman bir ülkeyle ben yeni bir birlik kurmak istiyor muyum?" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: "Bizim AB üyeliğimizde bir değişiklik yok. Bizim AB üyesi yapılıp yapılmayacağımız meselesi teknik bir konu değil. Onun altını çizelim. Çekirdek ülkelerin karar verecekleri bir konu." dedi.

Etiketler : bakan fidan ab avrupa türkiye
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