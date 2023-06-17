17 Haziran 2023 Cumartesi 22:15:00 - Güncelleme:17 Haziran 2023 Cumartesi 22:15:00
Bakan Fidan'a tebrikler sürüyor
Kaynak: AA
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Gürcistan Dışişleri Bakanı Illia Darchiashvili, Dışişleri Bakanlığı görevi nedeniyle Hakan Fidan'ı kutladı
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan ve mevkidaşı Darchiashvili telefonda görüştü.
Darchiashvili, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti.
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