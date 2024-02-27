Bakan Fidan yurda döndü
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya, Venezuela ve Meksika'ya yaptığı resmi ziyaretlerin ardından yurda döndü.
Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Bakan Fidan, daha sonra Venezuela ve Meksika'ya da resmi ziyaretlerde bulundu.
Bakan Fidan, Venezuela'da mevkidaşı Yvan Gil ile görüştükten sonra Cumhurbaşkanı Maduro tarafından kabul edilmişti.
Hakan Fidan Meksika'da ise Dışişleri Bakanı İbarra ve Temsilciler Meclisi Başkanı Castillo ile görüşmüştü.
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