VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor; İtalya Başbakanı Meloni'yi kabul etti
Yavru Vatan'dan can Azerbaycan'a destek
Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü
Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva: Dünya giderek eşitsizleşiyor
Azerbaycan'dan açıklama: "Hiçbir sivil ve sivil yapı hedef alınmıyor"
Azerbaycan'dan Fransa'ya tepki: "Ders almadığını gösterir"
19 Eylül 2023 Salı 23:06:00 - Güncelleme:19 Eylül 2023 Salı 23:06:00

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Fidan'ın yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Fidan, BM Genel Kurulu marjında Yunan mevkidaşı Yerapetritis ile Türkevi binasında ikili görüşme gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklar, görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in gelecek günlerde New York'ta yapacakları görüşmenin hazırlıklarının ele alındığını ifade etti.

Etiketler : HAKAN FİDAN TÜRKİYE YUNANİSTAN BM
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Engelli hayranına jest yaptı

Engelli hayranına jest yaptı
Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak

Filmde eşini ve arkadaşlarını oynatacak
Sette korkutan yangın

Sette korkutan yangın
Rekor peşinde

Rekor peşinde
Hem tiyatro hem dizi

Hem tiyatro hem dizi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor

Üçüncü kez şampiyon olmak için gidiyor
Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

Ajda Pekkan: Can dostlarımıza sahip çıkalım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX