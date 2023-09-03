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03 Eylül 2023 Pazar 12:25:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 12:25:00

Bakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanının görüşmesi başladı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesi İran Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmesi İran Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

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