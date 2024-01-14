VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Pakistan'da binlerce kişi Filistin halkı ile dayanışma için yürüdü
Irak'taki terör hedeflerine hava harekatı
Yunan Bakan'dan havacılık sanayisi itirafı: "Türkiye atılımlar yaptı, biz de geriye doğru adımlar at...
MHP Genel Başkanı Bahçeli, şehit askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Beyaz Saray'ın sabrı tükeniyor: ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı öne sürüldü
İşgalcilerin propagandasını yaptı! Skandal olay sonrası kadro dışı kaldı
14 Ocak 2024 Pazar 18:49:00 - Güncelleme:14 Ocak 2024 Pazar 18:49:00

TBMM'de terörle mücadele oturumu: Terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi oylanacak

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, salı günü terör saldırılarıyla ilgili TBMM'yi bilgilendirecek.

TBMM Genel Kurulu, 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terör saldırılarına yönelik Genel Kurulu bilgilendirecek.

Bilgilendirmenin ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacaktır.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra ise terörü lanetleyen ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğine dair TBMM Başkanlık tezkeresi okunup oylanacak.

Etiketler : Dışişleri Bakanı TBMMyi bilgilendirme terör saldırıları
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"

"Bir saate 45 yıllık ömür sığmaz"
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Cioman'dan esprili şarkı

Cioman'dan esprili şarkı
Maymun suyunu çaldı

Maymun suyunu çaldı
Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem

Gökçe Bahadır: Estetik yok diyemem
10 yıldır estetik yaptırmamış

10 yıldır estetik yaptırmamış
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Çekim sonrası hastanelik oldu

Çekim sonrası hastanelik oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX