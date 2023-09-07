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Bakan Fidan, USCMO heyetini kabul etti
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07 Eylül 2023 Perşembe 20:29:00 - Güncelleme:07 Eylül 2023 Perşembe 20:29:00

Bakan Fidan, USCMO heyetini kabul etti

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi (USCMO) Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda kabule ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Bakanımız Hakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Bakan Hakan Fidan ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi USCMO
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