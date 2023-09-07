Bakan Fidan, USCMO heyetini kabul etti

Bakan Fidan, USCMO heyetini kabul etti

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Bakan Fidan'ın USCMO Genel Sekreteri Usame Cemal ve beraberindeki heyeti kabul ettiği belirtildi.

Paylaşımda kabule ilişkin şu ifadelere yer verildi:

Bakanımız Hakan Fidan, ABD Müslüman Kuruluşlar Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal başkanlığındaki heyeti kabul etti.