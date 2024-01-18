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18 Ocak 2024 Perşembe 19:12:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 19:12:00

Bakan Fidan: Ürdün ile işbirliğini her alanda güçlendireceğiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi Ürdün'le istişarelere önem verdiklerini belirterek, "İşbirliğimizi her boyutta daha da güçlendirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz." dedi.

Bakan Fidan, X sosyal medya platformundan, Ürdün ziyareti ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da Kral 2. Abdullah tarafından kabul edildiğini, Prens Hasan Bin Tallal ve Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşmeler gerçekleştirdiğini aktardı.

İstikrarlı yapısıyla Orta Doğu jeopolitiğinde kilit rol oynayan ve Kudüs'teki kutsal mekanların hamisi Ürdün'le istişarelere önem verdiklerini belirten Fidan, "İşbirliğimizi her boyutta daha da güçlendirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz." ifadesini kullandı.

Fidan, Gazze'deki katliamın son bulması ve Filistinlilerin hak ettikleri egemenlik ve güvenliğe kavuşması için diplomatik girişimlerini Ürdünlü mevkidaşıyla birlikte sürdürdüklerini kaydederek, "Unutulmamalıdır ki güvenliği tehdit altında olan aslında İsrail değil, tam aksine Filistinliler ve bölge ülkeleridir. Saflarımızı sıkı tutarsak bu konuda sonuç alıcı adımlar atmamız mümkün olabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdün'e sıcak ev sahipliği nedeniyle teşekkür eden Fidan, Pakistan-İran gerilimine de değindi.

Fidan, "Endişeyle takip ettiğimiz Pakistan-İran gerilimini de taraflarla ele aldık. Türkiye olarak bu sorunun büyümemesi adına üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Etiketler : Hakan Fidan Dışişleri Bakanı Ürdün Kralı 2. Abdullah
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