21 Ocak 2024 Pazar 19:40:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 19:40:00
Bakan Fidan Umman Dışişleri Bakanı Busaidi ile görüştü
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ummanlı mevkidaşı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Umman Dışişleri Bakanı Busaidi telefonda görüştü.
Görüşmede, Gazze'deki durum ve bölgesel güvenlik konularının yanı sıra iki ülke arasındaki işbirliği alanları ele alındı.
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