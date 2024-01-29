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29 Ocak 2024 Pazartesi 14:32:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 14:32:00

Bakan Fidan: Uluslararası kamuoyunu, 2 milyon insanın yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze konusunda, "Uluslararası kamuoyunu farklı yöntemler kullanarak, rehin alınmış 2 milyon insanın açlık ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Tiran'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Gazze'de devam eden trajediye dikkati çeken Fidan, 10 binlerce masum Filistinlinin günlerdir dünyanın gözü önünde katledilmeye devam edildiğini belirtti.

Fidan, gelinen noktada başka bir trajedi ile karşı karşıya olduklarını kaydederek, "Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından Gazze'de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunun şimdiye kadar gösterdiği çaba ve iyi niyetin içeriye ulaştırılması gereken yardımı mümkün kılmadığını vurgulayan Fidan, "Bu nedenle buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir." diye konuştu.

Fidan, bombalardan ve kurşunlardan ölen insanlara ek olarak 100 binlerce kişinin de açlıktan kaybedebileceğine dikkati çekerek, bunun dünya kamuoyunun taşımayacağı büyük bir vicdani yük olacağını ifade etti.

Bakan Fidan, var olan metotların dışına çıkarak Gazze'ye yardım götürmenin mümkün kılınması gerektiğinin altını çizdi.

Etiketler : hakan fidan israil gazze filistinli
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