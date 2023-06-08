Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Kaynak: IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki güncel gelişmeler ele alındı. Ayrıca Bakan Kuleba, Bakan Fidan'ı Ukrayna'ya davet etti.
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