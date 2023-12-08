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08 Aralık 2023 Cuma 20:00:00 - Güncelleme:08 Aralık 2023 Cuma 20:00:00

Bakan Fidan'dan Gazze için garantörlük vurgusu: Her türlü katkıya hazırız

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 'Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli. Garantörlük önerimiz iki devletli çözüm bağlamındadır her türlü katkıya hazırız. Bu problem Filistinliler ve İsrailillerden büyüktür.' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Garantörlük önerimiz iki devletli çözüm bağlamındadır her türlü katkıya hazırız. Bu problem Filistinliler ve İsrailillerden büyüktür.Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli." açıklamasında bulundu.

ABD'de Gazze diplomasisi yürüten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk'ten Yunus Paksoy'un garantörlük ile ilgili sorusuna yanıt verdi. Bakan Fidan 'Her türlü görüşme iki devletli çözüm üzerine olmalıdır. Bu sorun artık İsrail ve Filistinlilerden büyüktür ve tüm topluma mal olmuştur.' ifadelerini kullandı. Bakan Fidan garantörlük için de iki devletli çözüm olmalı o zaman Türkiye her katkıyı vermeye hazırdır ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, 'İsrail'in arkasında Batı var, o zaman Filistin'in arkasında da bölge ülkeleri olmalı' açıklamasında yaptı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz her türlü katkıya hazırız." açıklamasında bulundu.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Bölgesel devletler hakan fidan filistin israil
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