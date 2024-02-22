Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

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