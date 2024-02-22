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22 Şubat 2024 Perşembe 17:54:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 17:54:00

Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Bakan Fidan Rusya Dışişleri Bakanı lavrov görüşme g20
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