Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu

Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliğini ziyaret ettiği, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunduğu belirtildi.

Fidan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.