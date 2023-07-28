Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliğini ziyaret ettiği, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunduğu belirtildi.
Fidan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.
- Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu
- Bozcaada ilçesi açıklarında bulundu! Ekipler harekete geçti
- Bakan Işıkhan duyurdu: Deprem bölgesi illerinde GSS kapsamındaki işlemler uzatıldı
- Başkan Erdoğan: Türkiye'ye yakışır muhteşem bir tesisi İstanbul'umuza kazandırıyoruz
- AB üyesi ülkeden övgü dolu sözler: Türkiye'nin rolü Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez
- Seçim hezimeti sözde ortakları uçuruma sürükledi! "Buna son vermenin zamanı geldi"