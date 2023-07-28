VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM, aşırı sıcakla nedeniyle Suriye'deki kampta bir kız çocuğunun hayatını kaybettiğini açıkladı
Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu
Bozcaada ilçesi açıklarında bulundu! Ekipler harekete geçti
AB'den Rusya'ya yeni yaptırım
Eski ABD Başkanı Trump: Hüküm giysem bile kampanyaya devam edeceğim
Bakan Işıkhan duyurdu: Deprem bölgesi illerinde GSS kapsamındaki işlemler uzatıldı
28 Temmuz 2023 Cuma 20:35:00 - Güncelleme:28 Temmuz 2023 Cuma 20:35:00

Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Budapeşte'deki Türk Devletleri Teşkilatı Temsilciliğini ziyaret ettiği, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Diplomasi Akademisi öğrencilerine hitapta bulunduğu belirtildi.

Fidan, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliğini ziyaret ederek Büyükelçilik mensuplarıyla görüştü.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan Budapeşte ziyaretleri
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Nazo gel benimle evlen!

Nazo gel benimle evlen!
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden
Türkiye'yi gezecekler

Türkiye'yi gezecekler
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
Hastane odasında kutlama

Hastane odasında kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX