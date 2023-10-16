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Bakan Fidan, Portekizli mevkidaşı ile görüştü
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16 Ekim 2023 Pazartesi 23:28:00 - Güncelleme:16 Ekim 2023 Pazartesi 23:28:00

Bakan Fidan, Portekizli mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho ile İsrail ve Filistin'deki gelişmeler hakkında telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, Portekizli mevkidaşı Cravinho ile telefonda konuştu.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani durum ele alındı.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Fidan'ın, Arap Birliği Ankara Temsilciliği Misyon Şefi Büyükelçi Abdulhameed Hamza'yı makamında kabul ettiği belirtilmişti.

Etiketler : BAKAN FİDAN PORTEKİZ GÖRÜŞME DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
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