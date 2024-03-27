Bakan Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

Bakan Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

Dışişleri Bakanı Fidan, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor" dedi.