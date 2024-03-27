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27 Mart 2024 Çarşamba 20:06:00 - Güncelleme:27 Mart 2024 Çarşamba 20:06:00

Bakan Fidan: PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor

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Dışişleri Bakanı Fidan, 'PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor' dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, "PKK biz vurdukça köşeye sıkışıyor. Köşeye sıkıştıkça, bu defa yıllardır onlara müsamaha gösteren ülkelerde terör estiriyor" dedi.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Hakan Fidan PKK
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