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18 Ocak 2024 Perşembe 13:19:00 - Güncelleme:18 Ocak 2024 Perşembe 13:19:00

Bakan Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bölgedeki gelişmelere ilişkin telefonda konuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Pakistanlı ve İranlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü.

Görüşmede Fidan, bölgede yeni sorunlar yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, her iki tarafa da itidal çağrısında bulundu.

Jilani ve Abdullahiyan da gerilimin tırmanmasını kendilerinin de istemediklerini ifade etti.

Etiketler : hakan fidan telefon görüşme
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