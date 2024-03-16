Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Dar'ı, Dışişleri Bakanı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin süreceği teyit edilirken, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.