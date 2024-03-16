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Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü
16 Mart 2024 Cumartesi 15:48:00 - Güncelleme:16 Mart 2024 Cumartesi 15:48:00

Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammed İshak Dar ile telefonda görüştü

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Dar'ı, Dışişleri Bakanı görevine atanmasından dolayı tebrik etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki yakın işbirliğinin süreceği teyit edilirken, Gazze başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Etiketler : hakan fidan pakistan muhammed ishak dar
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