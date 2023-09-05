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Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü: Kritik konular ele alındı
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05 Eylül 2023 Salı 23:07:00 - Güncelleme:05 Eylül 2023 Salı 23:07:00

Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg görüştü: Kritik konular ele alındı

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında telefonda konuştu.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç'in NATO üyeliği konuları ele alındı.

Etiketler : hakan fidan nato Stoltenberg
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