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Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantı için Brüksel'e gidecek
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27 Kasım 2023 Pazartesi 21:31:00 - Güncelleme:27 Kasım 2023 Pazartesi 21:31:00

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantı için Brüksel'e gidecek

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişlerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecektir.

Toplantıda, Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır.

Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.

Etiketler : Dışişleri Bakanı NATO Karargahı Brüksel HAKAN FİDAN AVRUPA ZİYARET
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