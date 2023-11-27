Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantı için Brüksel'e gidecek

Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantı için Brüksel'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.

Dışişlerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecektir.

Toplantıda, Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır.

Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.