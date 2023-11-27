Bakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantı için Brüksel'e gidecek
Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecek.
Dışişlerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Bakanımız, 28-29 Kasım 2023 tarihlerinde NATO Karargahında gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etmek üzere Brüksel'e gidecektir.
Toplantıda, Ukrayna'da savaşın ve Gazze'deki insanlık dramının sürdüğü bir dönemde, Avrupa-Atlantik bölgesindeki güvenlik durumunun etraflıca değerlendirilmesi, Balkanlardaki gelişmelerin ele alınması ve Dışişleri Bakanları düzeyindeki ilk NATO-Ukrayna Konseyi oturumunun tertiplenmesi planlanmaktadır.
Sayın Bakanımız toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecektir.
Sayın Bakanımızın NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılımı Hk. https://t.co/g6uDafR1h9 pic.twitter.com/LzDpU14vTZ— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) November 27, 2023
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