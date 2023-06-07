Bakan Fidan, mevkidaşıyla telefonda görüştü... "İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atmalı"
Kaynak: IHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. Bakan Fidan görüşmede İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Her iki bakan da "Daimi Ortak Mekanizma" toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.
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- Bakan Fidan, mevkidaşıyla telefonda görüştü... "İsveç'in NATO üyeliği için somut adımlar atmalı"